Musique : Lil Nas X met les concerts à la mode de Roblox

Le rappeur américain a décliné son univers musical sur la populaire plateforme de jeux en ligne avec un concert prévu samedi.

Lil Nas X s’est trouvé un nouveau terrain de jeu. Ou plutôt une nouvelle salle de concert sur Roblox, la plateforme de jeu en ligne. Via son avatar au look de jouet en plastique, il livrera samedi une prestation virtuelle avec notamment son nouveau single «Holiday». L’artiste alternera entre un décor Far West propre à son tube «Old Town Road» et une ville futuriste conforme à son titre «Panini» en passant par une scène plus sombre, presque vampirique pour «Rodeo».