États-Unis : Lil Nas X n’est plus un coeur à prendre

Le rappeur américain a annoncé qu’il avait trouvé l’homme de sa vie. Selon les internautes, il sortirait avec un de ses danseurs.

Le jeune rappeur de 22 ans est amoureux. C’est en tout cas ce qu’a confié Lil Nas X à «Variety». «J’ai eu de bons petits copains et de mauvais petits copains. Beaucoup d’entre eux étaient émotionnellement indisponibles ou avaient beaucoup trop d’insécurité en eux», a commencé l’interprète du tube «Montero (Call Me By Your Name»). Il a ensuite lâché qu’il avait trouvé aujourd’hui «quelqu’un de spécial»: «Je crois bien que celui-là, c’est le bon. Je ne peux pas l’expliquer. C’est juste mon ressenti.»