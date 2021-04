Musique - Lil Nas X reprend son tube a capella

Musique : Lil Nas X reprend son tube a cappella

Le rappeur a réinterprété «Montero (Call Me By Your Name)» uniquement avec des bruits de bouche. Bluffant.

Lil Nas X continue de faire le buzz avec son dernier single en date. Le titre avait déjà fait couler beaucoup d’encre à cause de son côté sulfureux qui avait outré une partie de l’Amérique puritaine. Cette fois, il n’y a rien de choquant. Le rappeur de 22 ans a réinterprété «Montero (Call Me By Your Name)» a cappella, en reproduisant tous les sons du morceau avec sa bouche. Le résultat, à voir ci-dessus, est assez épatant.

À noter que le titre continue de faire très fort dans les charts un peu partout autour du globe. Le 26 avril 2021, il figure en deuxième position des charts en Suisse, tout comme aux États-Unis. Il est également le single le plus écouté du moment sur Spotify, au niveau mondial.