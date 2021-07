États-Unis : Lil Nas X se rit de l’affaire Nike

Le rappeur Lil Nas X est revenu dans le teaser d’un nouveau titre sur le conflit qui l’a opposé au géant du sport. Drôle.

Lil Nas X, toujours parmi les artistes les plus écoutés du pays avec «Montero (Call Me By Your Name)», a dévoilé le teaser plein d’humour d’un nouveau morceau, «Industry Baby», coproduit par Kanye West. On voit le rappeur au tribunal en train d’être jugé à cause de son conflit avec Nike. Il avait sorti, en collaboration avec un collectif d’artistes new-yorkais, des Air Max 97 en édition limitée dont le design était inspiré du clip de «Montero». Le géant du sport avait porté plainte avant que l’affaire ne se règle à l’amiable.