Los Angeles

Lil Wayne a une nouvelle chérie

Le rappeur sort depuis peu avec le top grande taille Denise Bidot. Ce n’est pas la première fois qu’il craque pour une femme aux formes généreuses.

Cette info a surpris les fans de l’artiste américain de 37 ans. Il faut dire que celui-ci s’est vite recasé. Il y a un mois, il était encore en couple avec La’Tecia, qu’il avait prévu d’épouser. Dans son dernier album en date, «Funeral», la star avait même écrit deux chansons faisant référence à leur relation, qui aura duré quelques mois. La page est donc tournée pour Lil qui semble conquis par sa nouvelle chérie de 34 ans. Il faut dire que celle-ci n’a rien à envier à l’ex de son homme. Suivie par plus de 650’000 abonnés sur Instagram, l’Américaine est le premier mannequin grande taille (93 kilos, taille 48) à avoir foulé les podiums de la Fashion Week de New York en 2014. Denise est aussi apparue dans les campagnes de pub de la marque de lingerie de Rihanna. Engagée dans la cause féministe et dans l’acceptation de son corps, elle est aussi à l’origine du collectif «There is no wrong way to be a woman» («Il n’y a pas de mauvaise façon d’être une femme», en français).