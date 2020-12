États-Unis : Lil Wayne devrait 20 millions à son ex-manager

Ronald Sweeney a porté plainte contre le rappeur qu’il accuse de ne pas lui avoir versé l’argent auquel il avait droit.

Durant treize ans, entre 2005 et 2018, Ronald Sweeney a travaillé pour Lil Wayne et il affirme aujourd’hui que le rappeur de 38 ans lui doit un sacré paquet d’argent: 20 millions de dollars exactement. L’ancien manager et avocat de la star a décidé de saisir la justice pour récupérer cette somme, a appris TMZ.