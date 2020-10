C’est en juin 2016, rappelle Vogue que Kate Moss avait «donné l’autorisation» à sa fille de suivre ses traces, à l’occasion d’une photo en duo sur la couverture de Vogue Italia. Depuis, la jeune femme est devenue le nouveau visage de Marc Jacobs Beauty. À noter tout de même que maman et papa ne sont jamais très loin puisqu’elle a signé avec la Kate Moss Agency et qu’elle a posé pour le magazine Dazed and Confused, dont son père, Jefferson Hack, est le cofondateur.