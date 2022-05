Guerre en Ukraine : L’île aux Serpents, confetti stratégique mais exposé en mer Noire

Ce territoire de quelques hectares offre une plateforme de tir menaçant partout alentour.

Après avoir affirmé la semaine dernière avoir bombardé l’île et avoir détruit une batterie russe, les Ukrainiens ont annoncé lundi une nouvelle frappe ayant détruit deux patrouilleurs russes près de l’île, nouvelle illustration de son importance.

Ce territoire de quelques hectares offre en effet une plateforme de tir menaçant partout alentour. Il est à une cinquantaine de kilomètres de l’embouchure du Danube, l’un des principaux fleuves d’Europe et importante voie commerciale, à une centaine de kilomètres d’Odessa et permet théoriquement de frapper tout le littoral Ukrainien. Il est également à moins de 200 kilomètres du grand port roumain de Constanta et 300 kilomètres de la grande base russe de Crimée à Sébastopol.