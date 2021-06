Retrait étasunien : L’île de Guam veut être consultée avant d’accueillir des réfugiés afghans

Les procédures de visa étant longues, des réfugiés pourraient être dirigés vers l’île avant de pouvoir rejoindre les États-Unis.

Craintes des représailles

Mais il pourrait falloir plus de deux ans pour attribuer des visas à 18’000 alliés afghans et leurs familles que Washington veut aider. Or certains craignent les représailles des talibans s’ils demeurent en Afghanistan. Des organisations de défense des droits de l’Homme ont donc exhorté Washington à évacuer ces personnes dans un premier temps à Guam.