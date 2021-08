Grèce : L’île d’Eubée continue de brûler, le nord d’Athènes stabilisé

Des centaines de personnes ont déjà été évacuées de la deuxième île grecque par la taille. Les incendies ne sont pas maîtrisés. D’autres évacuations pourraient avoir lieu.

Les pompiers grecs, aidés de renforts aériens et terrestres de plusieurs pays européens, luttaient dimanche pour le 12e jour consécutif contre de violents feux de forêt qui embrasent toujours l’île d’Eubée , mais sont en rémission au nord d’Athènes.

Des centaines de personnes ont été évacuées de l’île d’Eubée (200 km à l’est d’Athènes), la deuxième île grecque par la taille, dont des milliers d’hectares de pinède ont été détruits par les flammes et continuaient de se consumer dimanche matin.

Eubée, une immense île montagneuse couverte de pins qui attire traditionnellement touristes grecs et étrangers, est un cauchemar pour les soldats du feu tant son relief est escarpé et accidenté.

263 pompiers grecs, aidés de 66 véhicules, épaulés par plus de 200 collègues venus d’Ukraine et de Roumanie, étaient déployés dimanche matin sur le nord de l’île, renforcés par sept avions et hélicoptères bombardiers d’eau, a-t-on appris auprès des pompiers.