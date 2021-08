Océan Indien : L’île Maurice salue la reconnaissance de ses timbres aux Chagos

L’Union postale internationale va privilégier les timbres de l’île Maurice à leurs «homologues» britanniques pour l’archipel. Port Louis savoure cette forme de souveraineté.

Ce vote de l’agence onusienne spécialisée dans le secteur postal, qui tient actuellement son congrès à Abidjan, oblige donc tout courrier de ce territoire contesté à être désormais affranchi avec des timbres mauriciens, et non avec des timbres britanniques. «C’est un autre grand pas en faveur de la reconnaissance de la souveraineté de Maurice sur les Chagos», a déclaré, mercredi soir, le P remier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, dans un discours retransmis à la télévision.

Séparés pour installer une base militaire

Les Chagos sont au c œ ur d’un litige depuis la décision britannique de séparer, en 1965, cet archipel de l’île Maurice et d’y installer une base militaire commune avec les États-Unis, sur l’île principale de Diego Garcia. Maurice a obtenu son indépendance en 1968, mais les Chagos, situées au nord-est de Maurice, sont restées sous administration britannique.

«Décoloniser Maurice»

Cette résolution du 22 mai 2019 demande notamment «à l’Organisation des Nations U nies et à toutes ses institutions spécialisées de reconnaître que l’archipel des Chagos fait partie intégrante du territoire mauricien, d’appuyer la décolonisation de Maurice le plus rapidement possible et de s’abstenir d’entraver ce processus en reconnaissant ou en donnant effet à toute mesure prise par ou au nom du " Territoire britannique de l’océan Indien " ».