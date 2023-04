Lili Reinhart a retrouvé l’amour

Lili Reinhart n’est plus un cœur à prendre. L’actrice de «Riverdale», qui s’est séparée de l’acteur Cole Sprouse en 2020, après trois ans de relation, sort désormais avec Jack Martin, 24 ans, comédien et star de TikTok. Les deux Américains ont été photographiés en train de s’embrasser passionnément à l’aéroport de Los Angeles, lundi 10 avril 2023, avant que la comédienne de 26 ans, ouvertement bisexuelle, ne prenne son avion, rapporte Page Six.