Los Angeles

Lili Reinhart et Cole Sprouse auraient rompu

Les deux acteurs de «Riverdale» se seraient séparés, au grand dam de leurs fans. Ni l’un ni l’autre ne s’est encore exprimé à ce sujet…

Les fans de «Riverdale» sont en émois. Et pour cause: Lili Reinhart, 23 ans, et Cole Sprouse, 27 ans, qui forment un couple dans la série et dans la vie, auraient rompu, selon Page Six. Les deux acteurs américains auraient mis fin à leur relation de près de trois ans juste avant l’épidémie du Covid-19. Ils auraient donc passé la période de confinement chacun chez soi. D’après une source, Lili et Cole resteraient «bons amis».