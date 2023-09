La dysmorphie corporelle de Lili Reinhart est devenue intense

En 2022, la star de la série «Riverdale» s’en prenait au concept de «Summer Body», affirmant qu’il s’agissait d’une tendance toxique et qu’elle-même avait encore du mal à accepter son corps sans lui trouver de nombreux défauts. Un an et demi plus tard, les choses ne se sont pas arrangées pour l’Américaine de 27 ans, comme elle l’a expliqué sur X.