Basketball

Lillard rejoint Chamberlain dans la légende

Le meneur des Blazers est devenu le deuxième joueur de l’histoire à inscrire 60 points ou plus à trois reprises au cours de la même saison.

Ces 61 points ont fait de Lillard le deuxième joueur seulement de l'histoire de la NBA à marquer 60 points ou plus lors de trois matches au cours d'une même saison, le plaçant aux côtés du mythique Wilt Chamberlain. «Je suis heureux d'avoir ce genre de compagnie, et je suis heureux qu'on ait gagné deux de ces trois matches sur le fil, a dit Lillard. C'est un honneur d'être en compagnie de Wilt. J'espère que ça continuera.»

La démonstration du meneur s'est accompagnée de 26 points du vétéran Carmelo Anthony. Côté Mavericks, Kristaps Porzingis a inscrit 36 points, et Luka Doncic 25 (plus 10 passes et 8 rebonds). Cette victoire permet à Portland de dépasser Memphis et de prendre la 8e place. Une victoire jeudi contre Brooklyn, et Portland sera assuré de disputer le barrage qualificatif.