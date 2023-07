Fausse alerte attentat à Lille (F) : «C’est de la bêtise humaine cette affaire»

Arrêtés dès leur arrivée en gare de Lille

Mercredi, ce chauffeur-livreur de 30 ans originaire du Nord, dont le casier judiciaire porte 18 mentions, notamment six pour violences ou menaces envers conjointe, avait écrit deux SMS à une plateforme SNCF (société française de transports en train): l’un indiquait «alerte terroriste» et l’autre le numéro d’un train Paris-Lille, selon l’avocat de la SNCF, Me Vincent Domnesque. Après des investigations en téléphonie, lui et sa compagne avaient été arrêtés dès leur arrivée en gare de Lille.