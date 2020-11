Football : Lille bute sur Lyon et laisse filer Paris

Lille, tenu en échec (1-1) par Lyon dimanche, laisse le Paris SG prendre seul la tête de la Ligue 1, tandis que Nice, vainqueur (3-0) d'Angers avec Lotomba titulaire, est remonté à la 4e place.

Mais même en supériorité numérique et ultra-dominateurs après l'exclusion de Marcelo pour un second carton jaune (50e), les Nordistes ne sont pas parvenus à faire plier la défense lyonnaise, bien regroupée devant Anthony Lopes, plusieurs fois décisif.

Nice, victoire à la Pyrrhus

Monaco foudroie Bordeaux

Trois buts en quatre minutes. Au stade Louis-II, Wissam Ben Yedder, Gelson Martins et Kevin Volland ont éparpillé la défense des Girondins et lancé Monaco vers une victoire 4-0.Ben Yedder a porté le premier coup, sur penalty (28e), et marqué son sixième but de la saison.