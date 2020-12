Football : Lille et Lyon sur le podium derrière le PSG

Les Lillois ont pris la deuxième place en Ligue 1 en battant Monaco, dimanche, rejoint un peu plus tard par l’OL, vainqueur à Metz.

Yusuf Yazici (de face) a inscrit le deuxième but lillois.

Lille et Lyon ont pris place dimanche sur le podium du Championnat de France après la 13e journée, à deux points du Paris SG, tandis que Nice a stoppé l’hémorragie pour son premier match sans l’entraîneur Patrick Vieira. Nantes, au contraire, est au plus mal.

Quatre victoires de suite, six succès sur les sept derniers matches: pour l’OL, la belle série semble réellement prendre forme. Encore sans pitié pour Metz à Saint-Symphorien (3-1), les Lyonnais ont prouvé qu’avec un match par semaine en raison de leur absence en Coupe d’Europe, ils faisaient partie des effectifs les plus frais du Championnat.

Entre le penalty arrêté par Anthony Lopes, l’impact de Memphis Depay, buteur, et l’efficacité de Karl Toko-Ekambi, auteur d’un doublé et impliqué désormais sur les six derniers buts lyonnais, les motifs de satisfaction sont nombreux pour les hommes de Rudi Garcia, malgré l’exclusion tardive du jeune Rayan Cherki.