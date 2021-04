Football : Lille et Yilmaz assomment Lyon

Mené 2 à 0 après 35 minutes de jeu, Lille, avec notamment un doublé de Yilmaz, s'est imposé sur le terrain de Lyon 3 à 2, à l'occasion du choc de la 34e journée de Ligue 1, et a repris la tête du classement.

Les Lyonnais sont les grands perdants de cette journée à l'issue de laquelle seuls les trois premiers restent en course pour le titre. Quatrièmes, ils se retrouvent à six points du LOSC mais aussi à quatre longueurs de Monaco et de la 3e marche du podium. Ils sont ainsi en ballotage très défavorable dans la course à la qualification pour la Ligue des champions qu'ils visaient en début de saison. Leur prochain déplacement à Monaco, le 2 mai, vaudra très cher et sera équivalent à un quitte ou double pour eux à trois journées de la fin.