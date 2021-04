Football : Lille perd des plumes dans la course au titre

Tenu en échec à domicile par Montpellier (1-1), le LOSC laisse l’occasion à ses poursuivants de revenir à portée de tir.

Longtemps mené, Lille a arraché le nul (1-1) sur sa pelouse face à Montpellier mais a perdu deux points précieux dans la course au titre, vendredi en ouverture de la 33e journée de L1.

En manque d'efficacité durant presque toute la rencontre, le LOSC a finalement réussi à égaliser par Luiz Araujo, entré en jeu peu avant, à la 85e minute. Les Héraultais, solides et efficaces, avaient ouvert le score en début de match par Andy Delort au terme d'une belle action collective (21e).

Si les Dogues sont assurés de conserver leur fauteuil de leader à l'issue du week-end, ils ont grillé un joker et devront désormais réaliser un sans-faute pour être assurés de décrocher le titre de champion.

Ils ont en effet offert la possibilité à leurs trois poursuivants, Paris, Monaco et Lyon, de réduire l'écart. En s'imposant, ces derniers reviendraient respectivement à une, deux et trois longueurs des Nordistes.

Du mieux dans le jeu

Une semaine après une victoire très poussive à Metz (2-0), les Lillois ont affiché une qualité de jeu en nette amélioration, notamment en seconde période, mais ils n'ont pas eu le réalisme et la réussite qui les avaient accompagnés au Stade Saint-Symphorien, à l'image de cette frappe sur le poteau de Benjamin André (57e).

Les Montpelliérains, très disciplinés en défense et tranchants en contres, ont enchaîné un 14e match sans défaite (en comptant la Coupe de France) et restent dans la course aux places européennes (8e, 47 points).