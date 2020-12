Football : Lille plane, Nantes coule

Les Lillois ont pris la deuxième place en Ligue 1 en battant Monaco, dimanche, alors que les Nantais, corrigés par Strasbourg, inquiètent.

Ce choc des prétendants au podium entre Lille et Monaco valait cher, il a basculé du côté du LOSC (2-1) en seconde période grâce à Jonathan David (53e) et Yusuf Yazici (65e).

Monaco et son entraîneur Niko Kovac restent eux en embuscade, avec 23 points et une 5e place. Les partenaires de Wissam Ben Yedder sont devancés à la troisième place par Marseille (24 pts), vainqueur vendredi à Nîmes (2-0) et qui compte toujours deux matches en retard, et à la quatrième par Lyon (23 pts également).