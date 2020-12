Football : Lille plane, Nantes coule, Nice respire

Les Lillois ont pris la deuxième place en Ligue 1 en battant Monaco, dimanche, alors que les Nantais, corrigés par Strasbourg, inquiètent. L’OGC Nice d’Adrian Ursea a pris un point.

Ce choc des prétendants au podium entre Lille et Monaco valait cher, il a basculé du côté du LOSC (2-1) en seconde période grâce à Jonathan David (53e) et Yusuf Yazici (65e).

Monaco et son entraîneur Niko Kovac restent eux en embuscade, avec 23 points et une 5e place. Les partenaires de Wissam Ben Yedder sont devancés à la troisième place par Marseille (24 pts), vainqueur vendredi à Nîmes (2-0) et qui compte toujours deux matches en retard, et à la quatrième par Lyon (23 pts également).

Angers se positionne

Les Lorientais s’enfoncent un peu plus avec quatre défaites de suite et huit points seulement, autant que la lanterne rouge Dijon, tenue en échec par Saint-Étienne (0-0).

Nantes en crise

Mais la crise semble plus tenace encore du côté de Nantes: les Canaris enchaînent les performances décevantes, et la large défaite contre Strasbourg (4-0), une autre équipe en méforme, ne risque pas d’arranger l’avenir de Christian Gourcuff.

«J’ai honte», a lancé le gardien Alban Lafont sur la chaîne Téléfoot. «Si on continue comme ça, on va se mettre en danger».

Un point pour Ursea

Brouillonnes et fébriles, les deux équipes n’ont pas réussi à trouver la faille dans cette partie disputée sous un épais brouillard. Avec leurs difficultés actuelles, on en oublierait presque qu’il y a six mois, Nice et Reims ont terminé respectivement 5e et 6e de L1…