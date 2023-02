Football : Lille profite des déboires de Rennes en Ligue 1

La trêve liée à la Coupe du monde semble avoir coupé l'élan du Stade rennais, jusqu’ici à la lutte pour le podium et sur une pente glissante depuis la reprise. Battus à Toulouse (3-1), les partenaires de Steve Mandanda viennent de perdre le cinquième de leurs huit derniers matches. «Si je n'étais pas inquiet, je serais inconscient. On doit désormais montrer que nous sommes un vrai groupe. Il faut être capable de se remettre en question et de relever la tête», s'est projeté l'entraîneur Bruno Genesio.