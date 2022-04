États-Unis: Une fillette de 10 ans étranglée et violée par son cousin

La ville de Chippewa Falls (Wisconsin) est secouée par la mort atroce de la petite Lily Peters, survenue dimanche. La jeune fille a disparu dimanche soir après avoir passé l’après-midi chez sa tante et le petit ami de celle-ci. Ne voyant pas sa fille rentrer à la maison, Alex Peters a alerté la police vers 21 h. Les autorités ont d’abord retrouvé le vélo de l’écolière sur un sentier situé derrière la maison de sa tante. Lundi, le corps de Lily a été découvert dans une zone boisée, à environ 700 mètres du domicile où la victime vivait avec ses parents et son frère Dylan.

Mardi, le cousin de la jeune fille a été arrêté et mis en examen pour meurtre au premier degré, rapporte le «Daily Mail». Lors d’une audience préliminaire, le procureur a expliqué que l’adolescent de 14 ans avait suivi sa cousine alors qu’elle prenait le chemin de chez elle. Il lui a «donné des coups de poing dans l’estomac» avant de la faire tomber au sol. «Il l’a étranglée jusqu’à la mort et l’a ensuite sexuellement agressée», a déclaré Wade Newell. Malgré les objections de la défense, le juge a accepté de fixer la caution de l’adolescent à 1 million de dollars, et de lui interdire tout contact avec des mineurs.