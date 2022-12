Lily Allen défend les fils et filles de

Angleterre : Lily Allen défend les filles et fils de»

La chanteuse a été agacée par la une du «New York Magazine» sur la place des enfants de stars dans le show-business.

C’est un sujet de discussion qui a pris de l’ampleur en 2022: les filles et fils de – nepo babies en anglais – méritent-ils vraiment la place qu’ils occupent à Hollywood? Ou ont-ils réussi uniquement parce que leur mère, leur père, ou les deux, sont connus et reconnus? C’est à cette question que s’est intéressé le «New York Magazine», se demandant «comment deux petits mots pouvaient générer autant de conflits» et illustrant sa une avec plusieurs enfants de stars, dont Lily-Rose Depp (bientôt dans la série «The Idol»), Zoë Kravitz, Maya Hawke ou encore Dakota Johnson.

Lily Allen, elle-même fille de la productrice de films Alison Owen et de l’acteur Keith Allen, n’a guère apprécié cette mise en avant de la question et l’a fait savoir sur Twitter. «Les filles et fils de dont vous devriez vous inquiéter sont ceux qui travaillent pour des cabinets d’avocats, des banques ou qui font de la politique si vous voulez parler de véritables conséquences sur le monde et de voler des occasions aux autres», a-t-elle d’abord écrit. L’épouse de David Harbour a ensuite coupé l’herbe sous le pied de ceux qui s’en prendraient à elle à cause de ses parents en précisant qu’elle était «la première à dire qu’elle ne méritait rien».

Ce qui dérange particulièrement celle qui est également comédienne, c’est qu’on semble oublier que les enfants de célébrités ont également des sentiments et que ce n’est pas en s’attaquant à eux qu’on réglera les problèmes de diversité et de représentation dans la société. «J’ai la sensation que les filles et fils de sont des boucs émissaires. Il y a une conversation plus large à avoir sur l’inégalité des chances, le manque de programmes d’aide et de financement», a-t-elle conclu.