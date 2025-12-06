Lily Allen lance son album sur une clé USB en forme de plug anal

À partir du 30 janvier, le nouvel opus de la chanteuse britannique, «West End Girl», sera disponible dans les formats physiques habituels et un autre plus insolite.

Lily Allen : Elle sort son album sur une clé USB en forme de... plug anal

Avec son nouvel album, Lily Allen règle ses comptes avec son ex. Y compris dans le merchandising. IMAGO/ABACAPRESS

Chez Lily Allen, la vengeance est un plat qui se mange froid. Séparée de l'acteur David Harbour («Stranger Things»), la chanteuse britannique, dont le nouvel album est disponible en streaming depuis le 24 octobre, a décidé de sortir cet opus exutoire aussi sous forme physique, à partir du 30 janvier prochain. Jusque-là, rien de spécial. Sauf que parmi les classiques vinyles et CD, on trouvera aussi «West End Girl» sur clé USB en forme de... plug anal.

Comme Lily Allen l'a annoncé sur Instagram, photo à l'appui (ci-dessous), le faux sex-toy en question fait partie de son merchandising et ne sera disponible qu'en quantité limitée. À en juger par leurs réactions, les abonnés de la chanteuse sont emballés par l'idée. «QUEEEEN», «iconique», «Je partirais à la guerre pour toi», ou encore «Ajoutez au panier», peut-on lire dans les commentaires.

Capture d'écran Instagram

Du merchandising qui sert à troller

Ce support insolite est un clin d'œil à une chanson de l'album, «Pussy Palace», dans laquelle Lily raconte avoir trouvé dans le sac de son conjoint «des sex-toys, des plugs anaux, du lubrifiant et des centaines de capotes». Tout l'album est d'ailleurs grandement inspiré du divorce de la chanteuse. Et ses fans l'ont bien compris. «Je vote pour que le mot de l'année de l'Oxford English Dictionnary soit «merchtrolling» (ndlr: contraction de merchandising et trolling)», écrit l'une d'elles sur Instagram.

David Harbour et Lilly Allen se sont séparés en février 2025, après quatre ans de mariage. «West End Girl» parle d'une union libre imposée par l'époux qui s'effrite face aux infidélités répétées de ce dernier. «J'ai trouvé une boîte à chaussures pleine de lettres manuscrites / De femmes au cœur brisé qui regrettaient que tu n'aies pas été meilleur», chante ainsi Lily dans «Pussy Palace», sans confirmer si c'est réellement ce qui s'est passé avec son ex.

Sur le site officiel de Lily Allen, la clé USB est déjà en précommande au prix de 28,99 livres sterling, soit 31,10 francs suisses. Trois fois rien, pour un objet destiné à devenir un collector.