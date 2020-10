«Plaisir garanti» : Lily Allen invente un sex-toy qui fait mieux que son mari

La chanteuse britannique prête son image à la marque «Womanizer» pour présenter un nouvel objet coquin. Selon ses dires, le sex-toy est «orgasmique».

«Je suis vraiment ravie de révéler quelque chose sur lequel j’ai travaillé avec l’une de mes marques préférées… Mon propre sex-toy. Le Liberty est désormais disponible partout. Womanizer a changé ma vie et je voulais partager mon expérience. Les femmes ne devraient pas avoir honte de leur sexualité, et nous méritons toutes d’être maîtresses de notre plaisir. J’espère que ce petit jouet vous aidera à faire ça », a-t-elle écrit, ajoutant les hashtags «#JeMeMasturbe» et «#LilyAllenxWomanizer.»