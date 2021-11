Écologie : Lily Cole veut polluer le moins possible

Le top model a changé ses habitudes pour réduire au maximum son empreinte carbone.

Le mannequin britannique Lily Cole est très sensible à la cause écologique.

«En matière d’actions, l’alimentation est importante pour moi, c’est quelque chose que je peux contrôler. Ce que je mange est principalement végane, je dirais à 95%. J’essaie aussi de consommer moins et de soutenir les entreprises au développement durable», a dit la Britannique sur BBC Radio 4’s Today. Lily a également dénoncé cette société de consommation à outrance: «La chose la plus importante à faire est un changement de mentalité. Il faut arrêter de croire que nous avons besoin d’acheter et de faire toujours plus de choses. Il faut sortir de cet état d’esprit de gaspillage.»