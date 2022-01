Les touchants voeux de Lily Collins à son père Phil

Joyeux anniversaire : Lily Collins adresse de touchants voeux à son papa Phil

L’actrice, star de la série «Emily in Paris», a posté sur Instagram un magnifique message pour son père, le musicien Phil Collins, à l’occasion de son anniversaire.

Lily Collins, qui a vécu plusieurs années en Suisse, est pour la génération Netflix bien plus connue que son père, membre du célèbre groupe Genesis dans les années 1970 et 1980, et auteur en solo de nombreux tubes comme «Another Day In Paradise», «In The Air Tonight» ou encore «You Can’t Hurry Love». La fille de Phil, musicien britannique de 71 ans, incarne l’héroïne Emily Cooper dans «Emily in Paris», série à succès dont les saisons 3 et 4 ont été commandées.