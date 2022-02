Streaming : Lily Collins sera milliardaire dans son prochain film

La star de la série «Emily in Paris» sera de retour sur Netflix dans un thriller hitchcockien.

Un couple de milliardaires se rendent dans leur résidence secondaire… et se retrouvent face à face avec un intrus, qui n’a pas du tout l’air d’avoir envie de prendre la fuite. Voilà le pitch de «Contrecoups», un thriller hitchcockien mis en scène par Charlie McDowell, le mari de Lily Collins. La star de la série «Emily in Paris», renouvelée pour deux saisons supplémentaires , aura le rôle principal aux côtés de Jesse Plemons (qui jouera son mari milliardaire) et de Jason Segel (l’intrus).

«Ce qui m’intéressait dans cette histoire dans la période qu’on vit, c’était le sentiment de se sentir prisonnier dans sa propre maison, dans son propre espace, a expliqué Charlie McDowell à Entertainement Weekly. On voit toujours notre maison comme un refuge contre le monde extérieur. Et ce qui m’intéressait, c’était de raconter une histoire en me demandant: et si cet espace était envahi, et si on ne s’y sentait plus en sécurité?»