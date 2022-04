Lily Gasc a bien fait d’y aller au culot 

«J’ai décroché ma participation à Proxima en y allant au culot. J’avais écrit aux Docks disant que je voulais faire la première partie de Videoclub (ndlr: en septembre 2021). Non seulement ça a été accepté, mais en plus la salle m’a proposé d’intégrer ce programme de soutien. Je n’en revenais pas», se souvient la chanteuse qui a sorti un premier EP, «Cœur avec les doigts», en 2020. Pour elle, avoir été choisie est déjà une jolie victoire: «Je me suis toujours sentie en marge. J’ai toujours eu l’impression d’être la meuf relou de l’école qui se cache pour chanter dans les toilettes. Là, c’est comme si Lausanne me disait: «Lily, tu appartiens à cette ville. Tu peux en faire partie, c’est OK».» La jeune femme, qui est tombée dans la musique gamine «en faisant du karaoké en voiture avec ses parents», retiendra de son parcours dans Proxima une résidence de trois jours avec la chanteuse genevoise Flèche Love: «C’était génial. C’était incroyable de passer autant de temps avec une artiste qui a une si belle carrière. Sinon, j’ai surtout appris qu’il fallait énormément travailler pour arriver à ses fins.»

Cette mordue de musique, qui est passée par l’ETM à Genève où elle a appris la «musique assistée par ordinateur avec des geeks», fait aujourd’hui tout toute seule. «Je trouve tellement ouf d’arriver à composer des mélodies juste avec un clavier d’ordinateur. Tu n’es pas obligé de connaître les codes de la musique pour y parvenir. Ça tombe bien, vu que je n’ai pas de bases théoriques», rigole-t-elle. Côté textes, ils sont uniquement en français et souvent saupoudrés d’une bonne dose d’humour. «C’est vrai. Et il y a pas mal d’autodérision aussi. Ça me libère et ça me permet de rire après coup de trucs qui me parasitent», détaille celle qui prévoit de sortir un deuxième EP prochainement et qu’on verra sur scène cet été.