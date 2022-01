Lily James a trimé pour incarner Pamela Anderson

Série : Lily James a trimé pour ressembler à Pamela Anderson

L’actrice n’a jamais travaillé aussi durement que pour incarner l’ex-naïade d’«Alerte à Malibu», sur le petit écran.

Lily était tellement impliquée dans son personnage qu’elle avait du mal à enlever son costume quand elle terminait ses journées. «J’ai détesté ça. C’était comme si on me retirait tous ces superpouvoirs! J’ai vraiment aimé le physique, la sensualité de Pam et aussi ses longs ongles. C’était vraiment palpitant!» se souvient-elle. L’actrice ne s’est pas ménagée pour être le plus crédible possible dans la fiction qui sera diffusée le 2 février 2022, sur Hulu. «Je n’ai jamais travaillé aussi dur, assure-t-elle. J’ai lu les livres que Pamela Anderson a écrits, ainsi que ses textes de poésie et je peux réciter comme un perroquet toutes ses interviews.»