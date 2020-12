États-Unis : Lily James dans la peau de Pamela Anderson sur Hulu

L’actrice anglaise jouera la star d’ «Alerte à Malibu» dans une série racontant la relation entre la Canadienne et Tommy Lee, qui sera incarné par Sebastian Stan.

L’histoire d’amour entre Pamela Anderson et Tommy Lee, leur mariage en 1995 seulement quatre jours après leur rencontre, le vol et la mise sur le marché de leur sextape et leur divorce seront retracés dans une série que prépare Hulu, a appris Deadline. Selon les informations du site, l’actrice et le batteur de rock seront incarnés par Lily James, 31 ans, et Sebastian Stan, 38 ans et la minisérie aura pour titre «Pam & Tommy».