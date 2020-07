Londres

Lily James en couple avec Chris Evans?

L’actrice de «Downton Abbey» et le héros de «Captain America» se sont en tout cas rapprochés et ont partagé un taxi pour se rendre dans un hôtel.

Lily James et Chris Evans affolent les magazines people après qu’ils ont mangé ensemble au restaurant, partagé un taxi et sont entrés dans le même hôtel samedi 4 juillet 2020 à Londres. Sur des photos publiées par le «Daily Mail», on peut voir l’actrice anglaise de 31 ans et son confrère américain de 39 ans quitter un club aux environs de 1h du matin et se rendre dans un hôtel de luxe situé près de Trafalgar Square.