Lily-Rose Depp en couple avec Austin Butler

Londres : Lily-Rose Depp en couple avec un acteur américain

La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a été photographiée en train d’embrasser Austin Butler dans les rues de Londres.

Sur les clichés, publiés sur le site du tabloïd, l’actrice franco-américaine de 22 ans et son confrère américain de sept ans son aîné s’embrassent à pleine bouche dans les rues de Londres. D’après l’article, la scène s’est déroulée après que le couple a passé une partie de la soirée au restaurant avec ami. Après leur démonstration d’amour, Lily-Rose et Austin ont fait un balade le long d’une rivière et sont montés dans un taxi aux environs de minuit.