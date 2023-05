Lily-Rose Depp officialise son couple avec 070 Shake 

Lily-Rose Depp n’est plus un coeur à prendre. La fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, âgée de 23 ans, a posté une photo sans équivoque en story Instagram vendredi 12 mai 2023. On la voit embrasser langoureusement la rappeuse américaine 070 Shake, connue notamment pour ses collaborations avec Kanye West. «Quatre mois avec mon coup de coeur», a légendé Lily-Rose, qu’on verra bientôt dans la sulfureuse série «The Idol» avec The Weeknd. De son côté, 070 Shake, 25 ans, a également publié une image où on la voit visage contre visage avec la Franco-américaine.