Lily-Rose Depp surprend ses fans en montrant ses poils

Lily-Rose De p p a publié le 18 septembre plusieurs clichés sur Instagram qui résume ses vacances d’été. Des fraises, des potes et des poils. En effet, sur l’une des photos, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp prend la pose, chapeau de paille sur la tête et bikini, laissant apparaître des aisselles non épilées.