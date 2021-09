coronavirus à Genève : L’IMAD impose le vaccin à tous ses nouveaux employés

L’institution genevoise de maintien à domicile obligera tous les collaborateurs embauchés, après le 1er octobre, à être vaccinés.

Tous les employés que l’IMAD engagera après le 1er octobre, devront être vaccinés. L’institution genevoise de maintien à domicile, qui prend en charge plus de 18’000 clients et patients chaque année, l’a annoncé ce lundi. Elle précise que la mesure s’appliquera «quel que soit le type de contrat». L’IMAD justifie sa décision «par la nécessité de mettre en œuvre tous les moyens pour protéger» les personnes dont elle s’occupe, notamment par le biais de soins infirmiers et de livraisons de repas. Elle précise par ailleurs que depuis le 23 août, une obligation de dépistage hebdomadaire s’applique à son personnel non vacciné ou guéri du Covid-19, depuis plus de six mois.