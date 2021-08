Afghanistan : L’image de la femme s’efface déjà dans les rues de Kaboul

Quatre jours après la prise de pouvoir par les talibans, les affiches ou vitrines montrant des visages féminins apparaissaient mardi sprayées de noir dans la capitale.

Kaboul a déjà changé de visage. Quatre jours après la prise du pouvoir par les talibans , les affiches et photos de femmes qui ornaient les vitrines sont masquées ou vandalisées.

Les femmes avaient interdiction de sortir sans un chaperon masculin et de travailler, les filles d’aller à l’école. Les femmes accusées de crimes comme l’adultère étaient fouettées et lapidées.

Travailler, oui, «dans le respect des principes de l’islam»

Soucieux d’afficher un visage rassurant et de convaincre qu’ils ont changé, les talibans se sont engagés mardi «à laisser les femmes travailler», avant d’ajouter «dans le respect des principes de l’islam», sans plus de précision.

Un porte-parole, Suhail Shaheen, a affirmé que la burqa ne serait plus cette fois obligatoire. Il a également affirmé que les femmes seraient autorisées à étudier à l’université. Les écoles pour filles sont également restées ouvertes.

Mais de nombreux Afghans et des représentants de la communauté internationale n’ont pas caché leur scepticisme face à de telles promesses.

L’UE et les États-Unis se disent «profondément inquiets»

Dans le monde entier, des manifestations ont été organisées en soutien aux civils afghans, aux femmes et jeunes filles en particulier.

Mercredi, dans une déclaration commune, l’Union européenne et les États-Unis se sont dit mercredi «profondément inquiets» de la situation des femmes en Afghanistan, appelant les talibans à éviter «toute forme de discrimination et d’abus» et à préserver leurs droits.