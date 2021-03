C’est vite vu, ce cinquième disque du rappeur marseillais a fait presque aussi bien que celui de Justin Bieber. À sa sortie, le vendredi 19 mars 2021, il était le deuxième album le plus écouté du monde sur Spotify derrière celui du Canadien. En France, SCH a même placé 16 titres de «JVLIVS II» parmi les 20 morceaux les plus écoutés du pays. Fou!

J’avais besoin d’aller dans un autre univers que celui de «JVLIVS» et de faire de la musique plus simplement. La trilogie est complexe avec une histoire et des fils conducteurs à suivre. Sur celui-ci, c’est la voix française d’Al Pacino. Elle lie les titres entre eux en plus d’être une voix mythique et charismatique du cinéma.