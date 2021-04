Lausanne : L’imagerie thermique orne les barrières du Grand-Pont

Nicolas Brodard, photojournaliste fribourgeois, a choisi les thermogrammes pour documenter le Prix de Lausanne 2020. L’exposition est à voir sur le Grand-Pont jusqu’au 26 avril.

Le Prix de Lausanne attribue chaque année une carte blanche pour la création d’un travail photographique d’auteur durant la semaine de ce concours international de danse. Sans anticiper intentionnellement le déferlement pandémique qui a suivi l’édition de février 2020 , Nicolas Brodard, photojournaliste fribourgeois, a porté son choix sur l’imagerie thermique pour documenter l’événement, indique le Prix de Lausanne dans un communiqué . Les thermogrammes que l’on peut observer dès lundi et jusqu’au 26 avril prochain sur les barrières du Grand-Pont, ont été saisis l’an dernier, peu avant que la société ne soit mise à l’arrêt.

Questionner la relativité des libertés

Les photographies sélectionnées lors du Prix de Lausanne sont toujours présentées un an plus tard au grand public. Selon le site internet de l’auteur, cette approche repense le champ iconographique hérité de la sculpture gréco-romaine, généralement déployé dans les représentations de danse classique. Par l’utilisation d’un procédé faisant abstraction du modelé musculaire et de l’éclairage, le photographe a souhaité révéler le rôle énergétique central qui lie le mouvement au vivant.