La rousserolle verderolle élue oiseau de l’année 2023

Suisse : L’imitatrice de nos campagnes élue oiseau de l’année 2023

Si la rousserolle verderolle est plutôt discrète, son chant permet de la reconnaître de loin, en particulier quand elle s’égosille au crépuscule et la nuit. Non seulement elle émet «un flot presque ininterrompu de sons sifflés et cliquetants», mais elle sait surtout imiter plus de 200 espèces d’oiseaux différentes! Et elle ne se contente pas de copier les oiseaux suisses, elle apprend également les chants des espèces du sud-est de l’Afrique, région où elle prend ses quartiers d’hiver. «Cette richesse d’imitation est unique dans l’avifaune européenne», souligne BirdLife.