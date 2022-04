Suisse : Limiter la vitesse à 100 km/h sur l’autoroute divise les élus

Une intervention d’un élu écologiste sera déposée en mai au parlement vise à diminuer la consommation d’essence et les émissions de CO 2 . Si des voix le soutiennent, trouver une majorité ne s’annonce pas facile.

Pour soulager le porte-monnaie des automobilistes et réduire les émissions de CO 2 , un élu écologiste voudrait limiter la vitesse à 100 km/h sur les autoroutes suisses.

Le conseiller national Raphaël Mahaim (Les Verts/VD), qui a repris le siège de Daniel Brélaz sous la Coupole à Berne, va proposer, en mai, de limiter à 100 km/h la vitesse maximum sur les autoroutes. Cette mesure, débattue dans l’émission «Forum» de la RTS dimanche, vise à réduire la consommation d’essence (lire encadré) et à diminuer les émissions de CO 2 .

Selon l’élu écologiste, pousser les automobilistes à lever le pied répond à la fois à des exigences écologiques mais aussi à la hausse du prix des carburants et à la dépendance de la Suisse aux énergies fossiles liées à la guerre en Ukraine. Le président des Verts suisses, Balthasar Glättli, soutient cette idée et parle même d’une limitation à 80 km/h, dans «20 Minuten» .

La proposition pourrait aussi séduire les socialistes. Le conseiller national Matthias Aebischer (PS/Berne) nuance toutefois: «La problématique de notre dépendance au gaz et au pétrole russes ne sera toutefois pas résolue par une telle mesure, car le délai jusqu’à son entrée en vigueur sera beaucoup trop long.»

Économie de 70 francs par année

Plafonner la vitesse à 100 km/h sur les autoroutes est qualifié de «bonne idée» par le président des Vert’libéraux. Mais pour autant qu’il s’agisse de réduire les émissions de CO 2 . «Si c’est pour soulager le porte-monnaie, cette mesure est inutile», tempère-t-il.

Hausse à 130 km/h demandée

Au centre et à droite, les politiciens interrogés se montrent plus sceptiques. La conseillère aux États Marianne Maret (Le Centre/VS) souligne que la mesure n’aurait aucun effet pour les automobilistes qui n’empruntent jamais l’autoroute. Elle en appelle aussi à la responsabilité individuelle des conducteurs pour réduire leur vitesse et leur consommation.