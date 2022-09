Cyclisme: L’immense déception de Stefan Küng, en argent sur le chrono

Küng vit décidément une saison frustrante. Le coureur de la Groupama-FDJ a élargi sa palette en 2022, mais n'a récolté que des places d'honneur sur les grandes courses: 3e de Parix-Roubaix, 3e du Grand Prix E3, 5e du Tour des Flandres, 8e de l'Amstel Gold Race, 5e du classement général du Tour de Suisse et vice-champion d'Europe du contre-la-montre une seconde derrière Bissegger. Il a «juste» gagné le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine cette année…

Cette fois, ça a été encore plus cruel pour le Thurgovien. Tobias Foss a réussi un dernier tronçon de feu, pour devenir le premier Norvégien de l'histoire à remporter ce titre planétaire. Le double champion de son pays dans la spécialité - qui avait remporté le Tour de l'Avenir en 2019 et qui n’avait jamais remporté d’autre contre-la-montre dans sa carrière - a dompté tous les favoris et c'est une immense surprise.