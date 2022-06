Crise énergétique : L’immense réservoir de gaz sous les Alpes se précise en Valais

La guerre en Ukraine et les risques liés à l’approvisionnement énergétique offrent une opportunité nouvelle à une société romande, qui envisage de creuser d’énormes cavités dans la roche à Oberwald.

Le projet de Gaznat, qui souhaite creuser des cavités dans la roche afin de créer un immense réservoir de gaz naturel à Oberwald (VS), a le vent en poupe. La crise énergétique liée à la Guerre en Ukraine lui donne un second souffle.

Afin de réduire sa dépendance à la volatilité des prix du gaz, la firme romande avait imaginé pouvoir stocker l'équivalent 1480 GWh d'énergie – une quantité comparable à celle accumulée par le barrage de la Grande-Dixence – en vue d’une utilisation durant la saison froide. Le projet n’était de loin pas gagné, les contraintes techniques et économique constituant d’énormes obstacles à sa réalisation. Et il n’entrait pas dans la stratégie énergétique de la Suisse, qui vise une réduction considérable de la consommation d’énergies fossiles à l’horizon 2050.

Un «grand intérêt» à Berne

D’autant que les carottages effectués par les géologues dans le Haut-Valais se sont montrés concluants et que le site est en outre situé à quelques centaines de mètres du tracé du gazoduc Transitgas, qui relie la région bâloise à la frontière italienne (Domodossola). Et ces cavités pourraient permettre d'absorber l’électricité excédentaire des centrales photovoltaïques et des parcs éoliens sous forme d'hydrogène à plus long terme.