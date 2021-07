États-Unis : L’immeuble effondré en Floride devra être détruit avant la tempête Elsa

Le bilan se monte à 24 morts et 121 disparus, ont annoncé samedi les autorités qui prévoient de détruire rapidement le bâtiment qui menace la sécurité des sauveteurs.

Deux nouvelles victimes ont été retrouvées dans les gravats de l’immeuble effondré en Floride, faisant passer le bilan officiel à 24 victimes et 121 personnes portées disparues, a déclaré à la presse la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en rappelant que ce chiffre était amené à évoluer. La majeure partie de l’édifice de 12 étages, baptisé Champlain Towers South, s’est écroulée en pleine nuit le 24 juin dans un nuage de poussière, l’une des plus graves catastrophes urbaines de l’histoire des Etats-Unis.

Tempête en approche

Des cas de Covid

«Détruire ce bâtiment, étant donné qu’une tempête arrive et que nous allions devoir le faire de toute façon, est prudent», a ajouté Ron DeSantis. Cela pourrait être fait «en 36 heures», et les recherches devraient cesser «un peu avant» puis reprendre «un peu après», le temps de s’assurer «qu’aucun incendie ne s’est déclaré.» Plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés dans une des équipes de recherche, a annoncé vendredi Alan Cominsky, chef des pompiers de Miami. «Cette équipe a été démobilisée», a-t-il ajouté, et des «protocoles médicaux» ont été mis en place, pour notamment isoler les personnes concernées.