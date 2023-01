Suisse : L’immigration illégale a presque triplé en 2022

Les interpellations pour immigration irrégulière ont presque triplé en 2022 en Suisse, passant de 11’043 en 2020, à 18’859 en 2021 et 52’077 l’an dernier, selon les statistiques publiées jeudi par l’Office fédéral de la Douane et de la Sécurité des frontières (OFDF).

Le chiffre de décembre est en baisse par rapport au mois de novembre, mais en forte hausse sur un an. En décembre dernier, 5965 migrants ont ainsi été interpellés, contre 2617 en décembre 2021. «Cette valeur est principalement due aux entrées irrégulières en Suisse de migrants et de migrantes par la frontière orientale ainsi que par la frontière méridionale au Tessin», à savoir l’Autriche et l’Italie, a indiqué l’OFDF. La majeure partie des migrants irréguliers arrivés en décembre sont Afghans et Marocains.