France: «L’immigration tue la jeunesse de France»: sénateur  Reconquête! relaxé 

«La diffamation vise à sanctionner une atteinte à l’honneur envers des personnes, or ce dossier ne permet pas de caractériser le délit car le terme «immigration» ne vise pas un groupe déterminé de personnes», a estimé le tribunal correctionnel de Marseille dans son jugement.

La Licra se dit déçue

«La juxtaposition de la nationalité sénégalaise de l’assassin et du terme «immigration» consiste bien à viser une communauté particulière», «la communauté immigrée», et «on indique même une provenance géographique», avait développé Alain Berthomieu. Ce tweet avait été signalé au parquet par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), partie civile au procès.