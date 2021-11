Rapport américain : L’immobilier en Chine, possible risque pour la croissance mondiale

En Chine, les difficultés du secteur immobilier, plombé par les déboires du géant Evergrande, pourraient poser des risques pour la croissance mondiale et affecter les États-Unis.

«Les tensions dans le secteur immobilier chinois pourraient mettre à rude épreuve le système financier chinois» et in fine «poser des risques pour la croissance économique mondiale et affecter les États-Unis», souligne la banque centrale américaine (Fed) dans son rapport semi-annuel sur la stabilité financière, publié lundi. Le géant Evergrande est étranglé par une dette abyssale de près de 280 milliards de francs, qui grippe l’ensemble du secteur immobilier en Chine, car, face au risque de faillite de plusieurs promoteurs, les acheteurs sont méfiants et les prix des logements neufs sont en repli.