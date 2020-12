Suisse : L’immobilier résidentiel reprendra son souffle en 2021

Le groupe bancaire genevois Edmond de Rothschild anticipe une détente sur les prix immobiliers dans l’Arc lémanique, en raison de la concurrence entre le canton de Vaud et Genève en termes de bien en construction.

L’immobilier en Europe a montré jusqu’ici une certaine résilience, directement liée aux soutiens budgétaires décidés par les Etats. «Cela pourrait repousser un peu plus loin l’arrivée du choc sur les prix immobiliers (…) et ça devrait amoindrir son ampleur en comparaison à une situation plus classique», indique à AWP Jean-Christophe Delfim, économiste auprès d’Edmond de Rothschild.